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İzmir'de 9 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin patlaması sonucu yaralandı

İzmir'de 9 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin patlaması sonucu yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Dağkızılca Mahallesi'nde ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada evin duvarında asılı bulunan dolu av tüfeğiyle oynayan Çınar Güven Süer (9), tetiğe bastı.

Başından vurularak ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Çocuğun tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, babasının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı Çınar İzmir Güncel Haberler

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