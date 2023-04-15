İzmir'de 9 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin patlaması sonucu yaralandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Dağkızılca Mahallesi'nde ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada evin duvarında asılı bulunan dolu av tüfeğiyle oynayan Çınar Güven Süer (9), tetiğe bastı.
Başından vurularak ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Çocuğun tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, babasının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel