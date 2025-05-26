İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

İzmir'de 9. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2025) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde başladı.

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki kongrenin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini, bu süreçte sürdürülebilir enerji arayışlarının önem kazandığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında tüm paydaşların ikna edilmesi gerektiğini ifade eden Elban, "Sürdürülebilirlik, her alanda olduğu gibi enerjide de stratejik önem taşıyor. Kurulacak sistemin hem sürdürülebilir hem ekonomik olması gerekiyor. Eğer sistem ekonomik değilse ne kullanıcılar ne de yatırımcılar bu sisteme yönelir." diye konuştu.

Elban, elektrik enerjisine dayalı teknolojilerin hızla geliştiğini belirterek, bu dönüşümle dünyanın iki kutuplu hale geldiğini, özellikle doğu ülkelerinin öne çıkmaya başladığını ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz da üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uluslararası üst düzeyde rekabet edebilecek bir üniversite oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Son 6 ayda, Türkiye'ye beyin göçü kapsamında 11 Türk bilim insanını üniversitemize kazandırdık." dedi.

Hidrojen teknolojileri alanında farklı ülkelerden akademisyenleri, araştırmacıları, sanayi temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan kongrede hidrojen teknolojilerindeki güncel gelişmeler, sürdürülebilir enerji stratejileri ve yeni işbirlikleri ele alınacak.

Çeşitli ülkelerden 350'nin üzerinde bilim insanı ve uzman, program kapsamında 40'tan fazla bilimsel oturumda değerlendirme yapacak.

Hidrojen Teknolojileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 28 Mayıs'ta sona erecek.