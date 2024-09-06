İzmir'de 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip sevk edildi.

Sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.