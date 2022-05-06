İzmir'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İzmir'in Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, yakalandı.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde S.Y'nin bahçesinden balıkçılıkta kullanılan malzemelerinin çalınması üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

13 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin F.D, Y.D, M.İ, K.G, C.E. ve M.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin 5 farklı adresinde yapılan aramalarda, 10 demir boru, 2 bin 500 ağ mantarı, 10 adet 250 kilogramlık ağ çekmede kullanılan alet, 1 demir trol rolesi, 300 ağ kurşunu ve 10 demir malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde TCDD'ye ait tren yolunda korkuluk demirlerinin kesildiği ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, C.D, İ.Ö ve N.K'nin korkuluk demirlerini keserken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Jandarma, Dikili, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title