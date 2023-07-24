İzmir'de 9 Bin 611 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında kural ihlali yaptığı tespit edilen 9 bin 611 sürücüye ceza uygulandı. Cezaların 4 bin 411'i Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 5 bin 200'ü ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kesildi. Denetimlerde en çok hız ve park ihlali ile emniyet kemeri takmamaktan ceza uygulandığı belirtildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında kural ihlali yaptığı belirlenen, 9 bin 611 sürücüye ceza uygulandı.
Cezaların 4 bin 411'inin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün, 5 bin 200'ünün Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanında kesildiği belirtildi.
Geçen haftaki denetimlerde en fazla cezanın hız ve park ihlali ile emniyet kemeri takmamaktan uygulandığı da kaydedildi.