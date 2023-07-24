İzmir'de 9 Bin 611 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında kural ihlali yaptığı tespit edilen 9 bin 611 sürücüye ceza uygulandı. Cezaların 4 bin 411'i Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 5 bin 200'ü ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kesildi. Denetimlerde en çok hız ve park ihlali ile emniyet kemeri takmamaktan ceza uygulandığı belirtildi.