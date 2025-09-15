İzmir'de 84 Şüpheli Dolandırıcılık Operasyonunda Gözaltına Alındı

İZMİR'de 67 kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl yurt genelindeki 67 kişiyi arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Liderliğini V.U.'nun yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 9 Eylül'de İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, 71 kişi ise adliyeye sevk edildi. 53 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,