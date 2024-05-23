İzmir'de 82 Bin 605 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 82 bin 605 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 82 bin 605 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, otomobili Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 82 bin 605 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????