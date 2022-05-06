İzmir'de 8 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İZMİR (AA) - İzmir'de 8 Mayıs pazar günü koşulacak Wings for Life World Run 2022 yarışı kapsamında bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyon tarihinde 12.00-17.00 saatleri arasında Dokuz Eylül Meydanı, Refik Saydam Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Liman Caddesi, Altınyol Karşıyaka istikameti, Anadolu Caddesi Karşıyaka istikameti (Yalı Bulvarı Kavşağına kadar), Yalı Bulvarı Cemal Gürsel Caddesi ve Hasan Ali Yücel Bulvarı deniz tarafı, 2040 Sokak, Aziz Nesin Bulvarı, 10006/1 Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ile Eski Havalimanı Caddesi Kavşağı arası, Eski Havalimanı Caddesi ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağından Ahmet Piriştina Caddesi istikameti trafiğe kapalı olacak.