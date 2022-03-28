İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de olduğu 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de olduğu 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 32 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Halil Fidan - Güncel

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title