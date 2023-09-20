İzmir'de 71 Uyuşturucu Operasyonunda 47 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de 10-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 71 uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 65 kilo 569 gram esrar, 3 kilo 137 gram kokain, 1065 gram sentetik uyuşturucu, 181 bin 490 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız silahlar ve mühimmat da bulundu.

İzmir'de 10-16 Eylül'de gerçekleştirilen 71 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 10-16 Eylül 2023 tarihleri arasında 71 uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda, 65 kilo 569 gram esrar, 3 kilo 137 gram kokain, 1065 gram sentetik uyuşturucu, 181 bin 490 sentetik ecza, 11 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda ruhsatsız iki tüfek, 6 tabanca ve bu silahlara ait 28 fişek de bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 40 liraya el kondu.

Operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı.