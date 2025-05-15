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İzmir'de 7 Ton Uygunsuz Peynir İmha Edildi

İzmir'de 7 Ton Uygunsuz Peynir İmha Edildi
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Bornova'da yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton peynir tespit edilerek imha edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi.

Uygunsuz ürünler, kontrol görevlilerinin gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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