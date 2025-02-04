İzmir'de 7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce belirlenen 3 ayrı kamyondaki aramalarda 7 milyon 320 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.