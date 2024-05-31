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İzmir'de 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Takibe alınarak ilçede durdurulan kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kemalpaşa İzmir Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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