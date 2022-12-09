İzmir'de 7 gündür kayıp genç ölü bulundu Güncel Haberler İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür haber alınamayan Ahmetcan Zeybek (27), su deposu yakınında ölü bulundu. İzmir'in Dikili ilçesinde 7 gündür haber alınamayan Ahmetcan Zeybek (27), su deposu yakınında ölü bulundu. Salihleraltı Mahallesi'nde ikamet eden Ahmetcan Zeybek'ten 2 Aralık'tan sonra haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. İncelemenin ardından jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak B.K. (31) ile görüldüğünü tespit etti. Aramalarını Kıratlı Mahallesi'nde yoğunlaştıran ekipler, bir su deposu yakınında Zeybek'in cansız bedenine ulaştı. Başından vurulduğu tespit edilen Zeybek'in vücudunda da yanıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Aralık Dikili İzmir Güncel Haberler

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