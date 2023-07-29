İzmir'de 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 4 tutuklu

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından 7 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yaptıkları belirlenen adresleri belirledi. 7 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 kilo 870 gram esrar maddesi, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 1 adet ruhtsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheliye işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.