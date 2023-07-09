İzmir'de 7.7 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, 5 kilo 450 gram metamfetamin ile 2 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, 5 kilo 450 gram metamfetamin ile 2 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma kapsamında dün, Konak ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 5 kilo 450 gram metamfetamin ile 2 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.