İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta 67 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında, lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, bottaki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Zeynep Çelikkol - Güncel