İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 666 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 666 düzensiz göçmen yakalandı.

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 666 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da Doğanbey Sahili açıklarındaki teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Ekip, teknedeki 223'ü Afganistan, 62'si Bangladeş, 28'i Eritre, 15'i Yemen, 6'sı Somali, biri Pakistan ve biri Sudan uyruklu 336 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Organizatör oldukları iddiasıyla biri Türk, diğeri Pakistanlı 2 kişi gözaltına alındı.

Urla'da 330 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesindeki Teke Burnu açıklarında da 330 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknedeki düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı, organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen şüphelilerden 2'sinin Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki, 3'ünün Urla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Sahil Güvenlik, Seferihisar, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title