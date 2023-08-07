İzmir'de 66 Uyuşturucu Operasyonunda Yüklü Miktarda Madde Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekiplerince kent genelinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 66 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 98 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerince kent genelinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 66 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 98 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 66 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 kilo 982 gram skunk esrar, 13 kilo 553 gram kokain, 10 kilo 413 gram metamfetamin, 7 bin 885 adet extacy hap, 69 bin 39 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ile 21 hassas terazi, 2 tüfek, 9 tabanca, bin 181 silah fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 625 bin 120 Türk lirası nakit para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 98 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheli tutuklandı. - İZMİR