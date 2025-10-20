Haberler

İzmir'de 66 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 29'U Kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir'in farklı ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 66 düzensiz göçmen yakalanırken, bir lastik bottaki motor arızası nedeniyle sürüklenen 29 düzensiz göçmen başarıyla kurtarıldı.

İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ise Dikili ilçesindeki devriye görevi sırasında karada tespit ettiği 7'si çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Karaburun ilçesi açıklarında bindikleri lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Lastik bottaki 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Haberler.com
