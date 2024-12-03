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İzmir'de 65 Yaşındaki Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

İzmir'de 65 Yaşındaki Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki Mehmet Etiz'in cuma günü evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Parkinson hastası olduğu öğrenilen Etiz'in son olarak Yeniköy'deki bir sokakta görüldüğü tespit edildi.

Etiz'i bulmak için AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel
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