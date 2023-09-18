İzmir'de 65 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 65 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheliye 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 65 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheliye 3 milyon 200 yüz bin lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 65 ton yasadışı karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince 3 milyon 200 yüz bin lira para cezası kesildiği bildirildi. (DHA)