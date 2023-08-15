İzmir'de 63 Uyuşturucu Operasyonunda 37 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de polis ekiplerince kent genelinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 63 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 88 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 6-12 Ağustos tarihleri arasında 63 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 kilo 281 gram skunk esrar, 1 kilo 898 gram metamfetamin, 6 bin 685 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 12 adet hassas terazi, 5 tüfek, 5 tabanca, 172 adet tabanca/tüfek fişeği, suçtan elde edilen 156 bin 20 lira Türk Lirası ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 63 operasyonda 88 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı. - İZMİR