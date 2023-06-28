İzmir'de 62 Uyuşturucu Operasyonunda 60 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen 62 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 96 şüpheliden 60'ı cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 3 kilo 761 gram esrar-skank, 2 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 620 gram kokain, 9 bin 363 uyuşturucu hap, 60 bin 263 sentetik ezca, 20 hassas terazi, 12 tabanca, tüfek, 525 fişek ve 99 bin 165 lira ele geçirildi.

İzmir'de 18-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 62 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 96 şüpheliden 60'ı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 18-24 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 62 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 kilo 761 gram esrar-skank, 2 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 620 gram kokain, 9 bin 363 uyuşturucu hap, 60 bin 263 sentetik ezca, 20 hassas terazi, 12 tabanca, tüfek, 525 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 99 bin 165 lira ele geçirildi, 96 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.