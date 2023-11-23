İzmir'de 60 yaş üstü öğrenciler için ders zili çaldı 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri ders başı yaptı İzmir Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim hayatına devam eden ve sadece 60 yaş üzeri bireylerin kabul edildiği 3.

İzmir'de 60 yaş üstü öğrenciler için ders zili çaldı

3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri ders başı yaptı

İZMİR - İzmir Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim hayatına devam eden ve sadece 60 yaş üzeri bireylerin kabul edildiği 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri için ikinci dönem ders zili çaldı. Birinci dönemi başarıyla tamamlayan 44 kişi, güz dönemi açılış töreninde Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi sertifikalarını alarak ders başı yaptı.

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile yürütülen, 2023 yılı Mart ayında Yaşlılar Haftası'nda başlayan ve 12 haftalık eğitimin ardından haziran ayında bahar dönemi eğitimlerini tamamlayan 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi açılış töreninde Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi sertifikalarını alarak ikinci dönem öğrenimlerine başladı.

Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar, gönüllü eğitmenler, 60 yaş üstü öğrenciler ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende sertifika almaya hak kazanan 44 öğrencinin güz dönemi eğitimleri 21 Kasım 2023-8 Şubat 2024 tarihleri arasında yine 12 hafta sürecek.

"Keyifli, verimli, eğitici güzel bir eğitim yılı temenni ediyorum"

Törene katılan Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, "Bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Sizin hayatınızı geliştirmeniz çok önemli. Toplumun içerisinde hayattan kopmadan, fiziken kimseye muhtaç olmadan hayatı idame ettirmek çok önemli. Bu noktada da 3. Yaş Üniversitesi devreye giriyor. Tabii bu eğitimlerin sınırı hayallerinizle sınırlı. Dolayısıyla hayal ettiğimiz her bir anı bu eğitim programlarıyla gerçekleştirme şansımız var. Güzel bir sinerji yakalanmış. Aynı zamanda liselerimizde genç nüfusla yaşanmış yaşlı nüfusumuzu bir arada buluşturuyoruz. O da farklı bir sinerji meydana getiriyor. Keyifli, verimli, eğitici güzel bir eğitim yılı temenni ediyorum" dedi.

"Keyifli ve gururlu bir yolu yine beraber yürüyeceğiz"

Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut'un kısa konuşmasının arından kürsüye gelen Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar ise "Bir dönemi tamamladık. Şimdi koskoca bir başka dönemi; uzun, yorucu, bir o kadar da keyifli ve gururlu bir yolu yine beraber yürüyeceğiz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Lise öğrencilerimiz sizlerle birlikte eğitim sürecinde beraberlerdi. Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu aslında onlar sayesinde yaşadık. Kıymetli devlet büyüklerimiz onay verdi ve burada 3. Yaş Üniversitesini bir lisenin çatısı altında açmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Bütünleştik, kaynaştık"

3. Yaş Üniversitesinde bahar dönemini başarıyla tamamlayarak eğitime devam eden 68 yaşındaki Tülay Tiryakiler, "Zevkle geldik, zevkle gittik. Hocalarımız da zevkle ders anlattı. Çok güzel vakit geçirdiğimiz için nasıl geçtiğini anlamadık. Lise öğrencileriyle aramızda hiç kuşak farkı yok. Onlar bize çok yardımcı oluyorlar ve bize uyum sağlıyorlar. Bizde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz yetmedikleri yerlerde. Bütünleştik, kaynaştık." diye konuştu.

Eğitimlere katlan Sevilay Tiryakiler de, "Eğitim süreci çok olumlu geçti. Bize çok katkıları oldu. Gençler yaşlılığın ne demek olduğunu biz de gençlere yaşlandıkları zaman neler yapabileceklerini göstermiş olduk. İleriye daha umutla baktılar. Bizde gençliğimize dönerek onlardan enerji aldık. Çok güzel bir yıl geçirdik" diye konuştu.

İlk eğitim dönemini tamamlayan öğrencilerden Mehmet Bozkurt (67), "Ben bu yaz Bypass ameliyatı oldum. Eksiklerim olabilir ama çalışmalar çok iyi gidiyor. Onlar da elbet tamamlanır. Özellikle sağlıklı yaşlanmak adına bu eğitimi almamız şart" ifadelerini kullandı.

Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Ilgar Ege Kantayım ve arkadaşı 10. sınıf öğrencilerinden İlayda Atik, kendilerinden çokça yaş büyük insanlarla kaynaşmanın hoşlarına gittiğini ve onlara akıl-zeka oyunları dersleri verecekleri için heyecanlı, mutlu olduklarını ifade ettiler.

Öğrencilerin göreceği zorunlu dersler

Üniversitedeki eğitimler; gönüllü akademisyen ve eğitmenler tarafından verilirken, 60 yaş üstü öğrenciler bazı derslere liseli öğrencilerle birlikte giriyor. Eski öğrencilerini karşılarında öğretmen olarak gören emekli öğretmenler, gelin ile görümcenin aynı sırayı paylaştığı öğrenciler, 7 evli çiftin de bulunduğu öğrencilerin güz döneminde göreceği zorunlu dersler ise şu şekilde:

Sağlıklı Yaşlanma II, Sosyal ve Kamusal Alanda Gündelik Hayat Dersleri, Sanat Tarihi; seçmeli dersler ise Akıl-Zeka Oyunları, Psikodrama, İngilizce ve Kahkaha Yogası olarak belirlendi. 60 yaş üstü öğrenciler, seçmeli dersleri Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir arada işleyecekler. Sanat Tarihi dersinde haftada 1 planlanan müze gezileri, koro, tuval üzerine yağlı boya/akrilik ve sözlü tarih görüşmesi lise öğrencileri ile birlikte gerçekleşecek.

Karabağlar 3YÜ eğitim süresi 3 dönem olup, devam koşullarını sağlayan ve bitirme ödevi olarak sosyal sorumluluk projesi geliştiren öğrenciler 2024 yılının Haziran ayında mezun olarak diplomalarını almaya hak kazanacak. Karabağlar 3YÜ, Türkiye'de ilk olma özelliği taşımakla beraber, aktif yaşlanmayı destekleyen gönüllü eğitim modeliyle ülkenin sağlıklı yaşlanma politikalarını da destekleyici bir nitelik taşımakta.