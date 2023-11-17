İzmir'de 6 Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in birçok ilçesinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan K.Y. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada çalıntı malzemeler ve 32 bin TL ele geçirildi. K.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İZMİR'de 6 ayrı evden hırsızlık yapan K.Y., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede evlerin teras ve balkon kapılarını kırarak, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmayla şüphelinin K.Y. olduğunu, 6 evden hırsızlık yaptığı belirledi. K.Y., önceki gün saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen elektronik eşya, takı ve giyim eşyası ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 32 bin TL ele geçirildi. Çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. İşlemleri sonrası K.Y., dün tutuklandı.