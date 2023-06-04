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İzmir'de 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı şüphesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 75 fişek ele geçirildi, M.B. ve Ö.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı şüphesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 75 fişek ele geçirildi, M.B. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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