Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 58 Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'de kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen 58 ayrı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olaylarla ilgili 77 şüpheli şahsa işlem yapıldı; adliyeye sevk edilen 36 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen 58 ayrı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olaylarla ilgili 77 şüpheli şahsa işlem yapıldı; adliyeye sevk edilen 36 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 58 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda, adreslerde yapılan aramalarda, 599 gram esrar-skank, 353 gram kokain, 478 gram metamfetamin, 3 bin 358 adet ecstasy, 179 bin 44 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 10 hassas terazi, 5 tüfek, 11 tabanca, 130 tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 117 bin 35 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 77 şüpheli şahsa işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title