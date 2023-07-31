İzmir'de 58 operasyonda 113 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de polis ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği 58 operasyonda gözaltına alınan 113 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

İzmir'de polis ekiplerinin bir haftada gerçekleştirdiği 58 operasyonda gözaltına alınan 113 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Temmuz tarihleri arasında 58 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 599 gram esrar-skank, 353 gram kokain, 478 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 358 uyuşturucu hap, 179 bin 44 sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır uyuşturucu madde, 10 hassas terazi, 5 tüfek, 11 tabanca ile 130 fişek ve suçtan elden edilen 117 bin lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 113 şüpheliden 36'sı tutuklandı.