İzmir'de 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 90 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 90 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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İzmir'de 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 90 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 57 kaçak göçmen kurtarılırken, Menderes ilçesinde ise 90 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 57 kaçak göçmen kurtarılırken, Menderes ilçesinde ise 90 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ve Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seferihisar'da 38, Çeşme'de ise 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği ve denizin ortasında mahsur kaldıkları öğrenildi.Öte yandan, Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 kaçak göçmen yakalandı. Toplam 147 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Seferihisar Çeşme Güncel Haberler

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