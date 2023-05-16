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İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları teknedeki 55 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Karaburun açıklarında, Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Yunanistan Karaburun İzmir Güncel Haberler

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