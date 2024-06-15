Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 yabancı uyruklu yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 yabancı uyruklu ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 1'i çocuk 21 kurtarıldı.

Yine Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaburun Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

 MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

Bakmadan Geçme

Sakarya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Rize Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Osmaniye Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Ordu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Nevşehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Muş Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Muğla Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Mersin Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Manisa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Malatya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Konya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kütahya Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırşehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kilis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kilis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kırıkkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırıkkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Kırklareli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Kırklareli Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor

Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title