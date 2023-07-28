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İzmir'de 54 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik botlarda 54 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlardaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik botlarda 54 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botlardaki 54 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikili İzmir Güncel Haberler

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