İzmir'de 54 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncel Haberler
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik botlarda 54 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlardaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik botlarda 54 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botlardaki 54 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel