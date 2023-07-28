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İzmir'de 54 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, lastik bot içerisinde toplam 54 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Lastik bot içerisinde çok sayıda çocuğun da bulunması dikkat çekti.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, lastik bot içerisinde toplam 54 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Lastik bot içerisinde çok sayıda çocuğun da bulunması dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz tarihinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen, iki ayrı lastik bot içerisinde toplam 54 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, görevlendirilen lastik botlar tarafından yakalandı. Bir lastik botun içerisinde çok sayıda küçük çocuğun da bulunması dikkat çekti.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikili İzmir Güncel Haberler

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