İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI - Haberler

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İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan jandarma baskınında, 10'u yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

TORBALI, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan jandarma baskınında, 10'u yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin ise 52 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde kaçak sigara üretildiği iddia edilen Subaşı Mahallesi'ndeki imalathaneye operasyon düzenledi. Ekipler, piyasa değeri 40 milyon lira olan 1 sigara üretim makinesi, 2 forklift, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin doldurulmuş sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, sigara üretiminde kullanılan 3 ton tutkal ve 1 jeneratör ele geçirdi. Bu malzemelerin toplam değerinin 52 milyon lira olduğu belirtildi. Suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 10'u yabancı uyruklu 12 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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