İZMİR'DE 51 YIL 7 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI KONTEYNERDE YAKALANDI

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü O.U. (30), yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında dolandırıcılık, cezaevinden firar, hakaret, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama gibi 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun ilçede olduğunu belirledi. Ekipler, sürekli olarak yer değiştirip yurt dışına kaçma arayışında olduğunu belirlediği O.U.'yu, Fatih Mahallesi'ndeki bir arazideki, annesine ait konteynerde yakaladı. Gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürülen O.U., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. O.U., tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel