İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı - Haberler

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İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı

AA - Meriç Ürer - Güncel
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İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı

İzmir'de 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı konteynerde yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı konteynerde yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekipleri, 76'sı bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık olmak üzere 86 ayrı suçtan toplam 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ve JASAT ekipleri, sürekli yer değiştirdiği ve yurt dışına kaçma çabası içinde olduğu belirlenen O.U'nun annesine ait Fatih Mahallesi'ndeki tarlaya operasyon düzenledi.

Operasyonda O.U, tarlada bulunan konteynerde saklanırken yakalandı.

Hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Jandarma, İzmir, Güncel, Haberler

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