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İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot ve can salında bulunan 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıklarındaki lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bot ve can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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