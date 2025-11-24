Haberler

İzmir'de 50 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Genç Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki A.G., yapılan denetimlerde yakalanarak tutuklandı. A.G.'nin yankesicilik ve kamu malına zarar verme suçlarından toplam 4 farklı dosyası bulunuyor.

İZMİR'de hakkında çeşitli suçlardan 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (16) yakalanıp, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Denetimlerde durdurulan A.G., gözaltına alındı. A.G.'nin 'Yankesicilik' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından 4 farklı dosyası ve hakkında bu suçlardan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. A.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

