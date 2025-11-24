İzmir'de 50 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Genç Tutuklandı
İzmir'de hakkında 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki A.G., yapılan denetimlerde yakalanarak tutuklandı. A.G.'nin yankesicilik ve kamu malına zarar verme suçlarından toplam 4 farklı dosyası bulunuyor.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Denetimlerde durdurulan A.G., gözaltına alındı. A.G.'nin 'Yankesicilik' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından 4 farklı dosyası ve hakkında bu suçlardan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. A.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.