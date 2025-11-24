İzmir'de 50 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Genç Tutuklandı

İZMİR'de hakkında çeşitli suçlardan 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (16) yakalanıp, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Denetimlerde durdurulan A.G., gözaltına alındı. A.G.'nin 'Yankesicilik' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından 4 farklı dosyası ve hakkında bu suçlardan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. A.G., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.