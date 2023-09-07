İzmir'de 50 ayrı uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama

İzmir'de narkotik polisi ekipleri tarafından kentin bir çok noktasında 50 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 37 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında kentin bir çok noktasında uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. 50 ayrı operasyonda, 38 kilo 699 gram esrar-skunk, bir kilo 623 gram metamfetamin, 94 bin 618 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 14 hassas terazi ile 11 tabanca, 68 tabanca/tüfek fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 281 bin 510 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliye adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı; 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR