İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezası verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin, çocuk istismarı suçundan da 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölümüyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne ve sevgilisi, çocuk istismarı suçundan yargılanıyor

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık anne Mine Durak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Diğer sanık Serkan Elçetin ise SEGBİS'de yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Söz verilen tutuklu sanık Mine Durak, diğer sanık Serkan Elçetin ile olaydan önce yaklaşık 2- 3 yıl birlikte yaşadıklarını, oğlu Eymen Sadık Durak'ın da bir süre kendileriyle kaldığını söyledi.

Serkan Elçetin'in uyuşturucu kullandığını ve çektiği görüntüleri kendisine göstermediğini savunan Durak, "Serkan Elçetin'in benim oğluma yönelik cinsel istismarı olmuş. Ben bunları daha sonra öğrendim. Ben oğlumun görüntülerini çekmedim. Bu şekilde görüntüleri Serkan çekmiş olabilir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Hakim, tanıkların hazır edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davanın geçmişi

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde iki sanığın da maktule yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmış ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.