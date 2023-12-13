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İzmir'de 5 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

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İzmir merkezli 3 ilde vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadiyle 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen 'Vurgun' operasyonunda gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 3 ilde vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadiyle 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen 'Vurgun' operasyonunda gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şüphelileri tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takipler süresince toplam 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştiği, bu eylemlerde mağdur edilen toplam 27 kişinin bulunduğu ve yaklaşık olarak 5 milyon lira değerinde mağduriyetin oluştuğu belirlendi. Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne üye 11 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve Denizli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AJANDADA ALACAK NOTLARI

Narkotik dedektör köpeği 'Poine'nin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 589 reklam ve danışmanlık sözleşmesi adı altında düzenlenen evrak, 46,5 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 19 farklı bankalara ait kart ve kredi kartı ile içerisinde alacak konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Dolandırıcılık Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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