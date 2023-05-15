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İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli adliyede

İzmir'de 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli adliyede

Güncel Haberler

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin ölümü 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 kişinin ölümü 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 11 Mayıs'ta çıkan silahlı kavganın ardından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü daha yakalandı.

Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işleminin devam ettiği belirtildi.

Olay

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan ve konuşmak için 11 Mayıs akşamı Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ikinci katında bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, 5 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 7'si olayın ardından gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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