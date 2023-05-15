İZMİR'DE 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Mayıs'ta Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Husumetli olan iki grup, konuşup, aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkarak karşı gruba peş peşe ateş etti. Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığını tespit etti. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı. Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ardından cenazeleri yakınlarınca teslim alınan 5 kişi toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞLAR

Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. Bundan 7-8 ay önce, 5 kişinin öldüğü olayda tabancalarını ateşleyen grubun, karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek amacıyla dün akşam bir araya geldiği, ancak yeniden tartışma çıkınca, olayın yaşandığı ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Çok yönlü soruşturma başlatan polis, olayla ilgili şüphelileri tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.