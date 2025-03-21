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İzmir'de 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösterilere Yasak

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İzmir Valiliği, kamu düzenini korumak amacıyla 21-25 Mart tarihlerinde il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

İzmir Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart'ta 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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