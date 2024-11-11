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İzmir'de 5 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

İzmir'de 5 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, anneleri hurda toplamaya gittiğinde evdeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 1 ile 5 yaş arasındaki 5 çocuk yangında hayatını kaybetti. Olayı gören komşular, yangın anında çocukların imdat çığlıkları ile dışarı gelerek müdahale ettiklerini anlattı.

OLAYI GÖREN KOMŞUSU KONUŞTU

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğun sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği yangını gören komşuları Yusuf Şahin (57), "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.

Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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