İzmir'de 5 Bin 800 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bağyurdu Yeni Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
İşletmedeki aramada, sahte içki yapımında kullanılan 5 bin 800 litre etil alkol bulundu.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.