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İzmir'de 5 Bin 800 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bağyurdu Yeni Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmedeki aramada, sahte içki yapımında kullanılan 5 bin 800 litre etil alkol bulundu.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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