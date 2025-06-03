İzmir'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Tespit Edilmedi

İzmir'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Tespit Edilmedi
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ve bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve İzmir'de de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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