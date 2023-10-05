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İzmir'de 49 Kişi Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

İzmir'de yapılan operasyonlarda, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı. Ayrıca, çalıntı eşya ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 167 aranan şahıs ve 232 yoklama kaçağı da yakalandı.