İzmir'de 49 Kişi Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı
İzmir'de yapılan operasyonlarda, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı. Ayrıca, çalıntı eşya ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 167 aranan şahıs ve 232 yoklama kaçağı da yakalandı.
İzmir'de 25 Eylül-1 Ekim'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin 25 Eylül-1 Ekim arasında yaptığı çalışmalarda çok sayıda çalıntı eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
Ekipler, 49'u kesinleşmiş hapis cezası olan 167 aranan şahsın yanı sıra 232 yoklama kaçağı yakaladı.
Kaynak: AA / Güncel