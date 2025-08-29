İzmir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi Doluca Deresi mevkisinde de karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri

Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.