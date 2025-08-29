İzmir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi Doluca Deresi mevkisinde de karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli, jandarmaya götürüldü.